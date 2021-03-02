YouTube удалил видео телеканала RT с трансляцией выступления Трампа в Орландо

"YouTube удалил наше видео с речью Трампа с конференции консерваторов в Орландо. За него же ранее видеохостинг влепил нам предупреждение. Якобы там было "недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech", хотя это прямой эфир без комментариев", — отмечается в сообщении телеграм-канале российского СМИ.