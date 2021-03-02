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YouTube удалил видео телеканала RT с трансляцией выступления Трампа в Орландо

Администрация сервиса заявил, что зрителей недостаточно очевидно предупредили об "оскорбительной" речи экс-президента.

2 марта 2021, 20:25
<p>Фото © ТАСС/ AP</p>

Фото © ТАСС/ AP

Видеохостинг YouTube удалил видео телеканала RT с трансляцией речи Дональда Трампа на консервативной конференции CPAC в Орландо.

Фото © Telegram / rt_russian

Фото © Telegram / rt_russian

"YouTube удалил наше видео с речью Трампа с конференции консерваторов в Орландо. За него же ранее видеохостинг влепил нам предупреждение. Якобы там было "недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech", хотя это прямой эфир без комментариев", — отмечается в сообщении телеграм-канале российского СМИ.

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В RT добавили, что трансляции Reuters, The Independent, ABC и многих других по-прежнему доступны на YouTube.

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Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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