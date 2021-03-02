YouTube удалил видео телеканала RT с трансляцией выступления Трампа в Орландо
Администрация сервиса заявил, что зрителей недостаточно очевидно предупредили об "оскорбительной" речи экс-президента.
Фото © ТАСС/ AP
Видеохостинг YouTube удалил видео телеканала RT с трансляцией речи Дональда Трампа на консервативной конференции CPAC в Орландо.
Фото © Telegram / rt_russian
"YouTube удалил наше видео с речью Трампа с конференции консерваторов в Орландо. За него же ранее видеохостинг влепил нам предупреждение. Якобы там было "недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech", хотя это прямой эфир без комментариев", — отмечается в сообщении телеграм-канале российского СМИ.
В RT добавили, что трансляции Reuters, The Independent, ABC и многих других по-прежнему доступны на YouTube.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за санкции против российских СМИ.
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