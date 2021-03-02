В Китае предупредили о "пузыре" на мировых фондовых рынках
По мнению главы китайского регулятора, финансовые рынки США и Европы движутся в направлении, противоположном экономике.
Фото © ТАСС / AP
Ралли американских и мировых фондовых рынков напоминают "пузырь". В конечном итоге они перейдут коррекции, заявил в интервью Bloomberg глава Китайского комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью (CBIRC) Го Шуцин.
"Финансовые рынки торгуются на высоком уровне в Европе, США и других развитых странах, что противоречит реальной экономике", — считает Го Шуцин.
Также он отметил, что "пузырь" на рынке недвижимости КНР остаётся довольно большим, ведь многие покупают дома в качестве инвестиций или в спекулятивных целях, что очень опасно. В связи с этим власти Поднебесной ввели новый механизм ипотечного кредитования и ограничили выдачу кредитов, чтобы остановить рост спроса. Тем не менее цены на вторичном рынке жилья достигли максимума за полтора года.
Заявление главы китайского регулятора привело к обвалу азиатских фондовых индексов, фьючерсов на европейские акции и цен на сырьё. Например, гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,2%. Фондовые индексы США также снизились.
Исполнительный директор UOB Kay Hian Стивен Лян полагает, что денежно-кредитная политика КНР была не такой мягкой, как в США и Европе, и заявление Го Шуцина приведёт к ещё большим волнениям по поводу возможного её ужесточения.
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