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ВОЗ объявила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе: Огонь ещё не погас

В частности, он отмечается в Центральной, Восточной Европе и на Балканах.

2 марта 2021, 19:48

Фото © ТАСС / EPA

В Европе зафиксированы первые признаки роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, возобновление роста отмечается в Центральной, Восточной Европе и на Балканах.

"Огонь ещё не погас", — написал Ханс Клюге в "Твиттере".

ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости ковидом в мире

ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости ковидом в мире

Он добавил, что четыре из десяти стран мира, где за последние сутки коронавирусом заразилось больше всего людей, расположены именно в Европе. Клюге призвал принять меры, направленные на предотвращение распространения ковида.

Ранее инфекционист Сергей Вознесенский объяснил, почему пандемия пойдёт на спад уже в апреле. Эксперт полагает, что благодаря массовой вакцинации, а также мерам профилактики заражения коронавируса, таким как ношение масок и дистанцирование, удастся справиться с инфекцией.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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