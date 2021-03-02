ВОЗ объявила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе: Огонь ещё не погас
В частности, он отмечается в Центральной, Восточной Европе и на Балканах.
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В Европе зафиксированы первые признаки роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
По его словам, возобновление роста отмечается в Центральной, Восточной Европе и на Балканах.
"Огонь ещё не погас", — написал Ханс Клюге в "Твиттере".
Он добавил, что четыре из десяти стран мира, где за последние сутки коронавирусом заразилось больше всего людей, расположены именно в Европе. Клюге призвал принять меры, направленные на предотвращение распространения ковида.
Ранее инфекционист Сергей Вознесенский объяснил, почему пандемия пойдёт на спад уже в апреле. Эксперт полагает, что благодаря массовой вакцинации, а также мерам профилактики заражения коронавируса, таким как ношение масок и дистанцирование, удастся справиться с инфекцией.
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