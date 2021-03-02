ВОЗ объявила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе: Огонь ещё не погас

По его словам, возобновление роста отмечается в Центральной, Восточной Европе и на Балканах.

Он добавил, что четыре из десяти стран мира, где за последние сутки коронавирусом заразилось больше всего людей, расположены именно в Европе. Клюге призвал принять меры, направленные на предотвращение распространения ковида.