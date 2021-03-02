У новорождённого малыша выявили новую мутацию коронавируса

При этом сразу после родов его вирус был идентичен с тем, что обнаружили у его матери.

В Швеции у новорождённого ребёнка, мать которого болела CoViD-19, выявили мутировавший коронавирус. Об этом сообщает издание The Conversation.

Женщину с сильными болями в животе доставили в больницу раньше предполагаемых родов. Врачи выявили у плода подозрительно низкую частоту сердечных сокращений и, как следствие, дефицит кислорода в крови. В результате пациентке провели кесарево сечение и вместе с тем взяли анализ на ковид, результат которого оказался положительным и у матери, и у её ребёнка. Первоначально врачи не обнаружили различий в обнаруженных штаммах вируса, однако повторный тест через пять дней показал совершенно другую мутацию.

"Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения", — отмечается в публикации.

Врачи пришли к выводу, что мутация могла произойти после контакта с окружающей средой после родов. Отмечается, что мать перенесла коронавирус в лёгкой форме и уже через несколько дней была выписана из больницы, а вот за ребёнком понадобился дополнительный уход, поскольку он появился на свет раньше назначенного срока. Как позже показало исследование, антитела к коронавирусу выработал иммунитет ребёнка, а не материнское молоко, как предполагалось изначально.