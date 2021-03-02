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У новорождённого малыша выявили новую мутацию коронавируса

При этом сразу после родов его вирус был идентичен с тем, что обнаружили у его матери.

2 марта 2021, 18:01
<p>Фото © Станислав Красильников / ТАСС</p>

Фото © Станислав Красильников / ТАСС

В Швеции у новорождённого ребёнка, мать которого болела CoViD-19, выявили мутировавший коронавирус. Об этом сообщает издание The Conversation.

Женщину с сильными болями в животе доставили в больницу раньше предполагаемых родов. Врачи выявили у плода подозрительно низкую частоту сердечных сокращений и, как следствие, дефицит кислорода в крови. В результате пациентке провели кесарево сечение и вместе с тем взяли анализ на ковид, результат которого оказался положительным и у матери, и у её ребёнка. Первоначально врачи не обнаружили различий в обнаруженных штаммах вируса, однако повторный тест через пять дней показал совершенно другую мутацию.

Родившийся без пульса младенец выжил после коронавируса, сепсиса и кишечной палочки

Родившийся без пульса младенец выжил после коронавируса, сепсиса и кишечной палочки

"Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения", — отмечается в публикации.

Врачи пришли к выводу, что мутация могла произойти после контакта с окружающей средой после родов. Отмечается, что мать перенесла коронавирус в лёгкой форме и уже через несколько дней была выписана из больницы, а вот за ребёнком понадобился дополнительный уход, поскольку он появился на свет раньше назначенного срока. Как позже показало исследование, антитела к коронавирусу выработал иммунитет ребёнка, а не материнское молоко, как предполагалось изначально.

А ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье врачи одной из больниц в течение почти 100 дней лечили пациента с 90-процентным поражением лёгких. Мужчину удалость поставить на ноги, и сейчас он находится дома.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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