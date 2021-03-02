Инфекционист объяснил, почему пандемия пойдёт на спад уже в апреле

Благодаря массовой вакцинации, а также мерам профилактики заражения коронавирусной инфекцией, таким как ношение масок и дистанцирование, уже к апрелю можно ждать, что пандемия пойдёт на спад. Такую точку зрения высказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

"Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обычно снижается начиная с апреля месяца. С определённой долей вероятности можно говорить, что и в данном году мы это увидим. Помимо этого, набирает масштабы массовая вакцинация", — сказал он в интервью телеканалу "360".

Медик напомнил о различных сообщениях о мутациях вируса и о "несостоятельности иммунной защиты, которая имеется на данный момент". Однако Вознесенский воздержался от прогнозов, к чему это может привести.

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