Инфекционист объяснил, почему пандемия пойдёт на спад уже в апреле
Заболеваемость традиционно снижается в этом месяце и ковид не станет исключением, отметил медик.
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Благодаря массовой вакцинации, а также мерам профилактики заражения коронавирусной инфекцией, таким как ношение масок и дистанцирование, уже к апрелю можно ждать, что пандемия пойдёт на спад. Такую точку зрения высказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский.
"Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обычно снижается начиная с апреля месяца. С определённой долей вероятности можно говорить, что и в данном году мы это увидим. Помимо этого, набирает масштабы массовая вакцинация", — сказал он в интервью телеканалу "360".
Медик напомнил о различных сообщениях о мутациях вируса и о "несостоятельности иммунной защиты, которая имеется на данный момент". Однако Вознесенский воздержался от прогнозов, к чему это может привести.
Ранее Лайф писал, что аллергикам посоветовали привиться от коронавируса до таяния снега. Напомним, массовая вакцинация населения стартовала в России 18 января, прививки от коронавируса сделали примерно четыре миллиона человек. При этом, как заявил президент Владимир Путин, российские вакцины эффективны не только против обычного коронавируса, но и против его мутаций.
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