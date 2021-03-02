Аллергикам посоветовали привиться от коронавируса до таяния снега
Поллиноз, которым страдают до 20% взрослых россиян, оказался временным противопоказанием для любой иммуноориентированной терапии.
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Россиянам, страдающим аллергическим ринитом (поллинозом), рекомендуется сделать прививку от коронавируса до того, как сойдёт снег, чтобы не попасть на период цветения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на кандидата медицинских наук доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского.
Он напомнил, что у многих аллергиков поллиноз начинается не в апреле-мае, а гораздо раньше. Например, реакция на пыльцу берёзы может проявиться уже в конце марта, то есть когда растает снежный покров.
"Поллиноз — это аллергический ринит. Аллергическое состояние — это временное противопоказание против любой иммуноориентированной терапии, поэтому прививку можно делать после стихания проявлений поллиноза", — прокомментировал эксперт.
Напомним, массовая вакцинация населения стартовала в России 18 января, прививки от коронавируса сделали примерно четыре миллиона человек. При этом, как заявил президент Владимир Путин, российские вакцины эффективны не только против обычного коронавируса, но и против его мутаций.
Ранее Лайф сообщал, что за сутки в России выявили 10 565 новых случаев коронавируса — это минимум с 4 октября.
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