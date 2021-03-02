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Пропавшего олимпийского чемпиона по конному спорту нашли мёртвым в подмосковной деревне

Мужчину искали три недели.

2 марта 2021, 14:52
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Подмосковье нашли тело пропавшего почти месяц назад 66-летнего олимпийского чемпиона 1980 года по конному спорту Александра Блинова. Об этом сообщили в Федерации конного спорта России (ФКСР).

"Тело Александра Блинова найдено сегодня неподалёку от конюшни в деревне Андреевское. От лица ФКСР выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного", — цитирует ТАСС слова пресс-службы организации.

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Напомним, о местонахождении Александра Блинова было неизвестно с 9 февраля. Его поисками совместно с полицией занимались волонтёры и добровольцы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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