Пропавшего олимпийского чемпиона по конному спорту нашли мёртвым в подмосковной деревне

В Подмосковье нашли тело пропавшего почти месяц назад 66-летнего олимпийского чемпиона 1980 года по конному спорту Александра Блинова. Об этом сообщили в Федерации конного спорта России (ФКСР).

"Тело Александра Блинова найдено сегодня неподалёку от конюшни в деревне Андреевское. От лица ФКСР выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного", — цитирует ТАСС слова пресс-службы организации.

Напомним, о местонахождении Александра Блинова было неизвестно с 9 февраля. Его поисками совместно с полицией занимались волонтёры и добровольцы.

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