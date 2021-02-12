В Подмосковье пропал олимпийский чемпион Александр Блинов
О местонахождении мужчины ничего не известно с 9 февраля.
Александр Блинов. Фото © VK / Александр Блинов
В Московской области пропал олимпийский чемпион 1980 года в конном спорте Александр Блинов. Об этом сообщает ПСО "Лиза алерт".
66-летний мужчина выехал из деревни Андреевское Можайского района 9 февраля, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмно-русые с сединой, глаза голубые. Был одет в чёрную куртку, джинсы, ботинки и чёрную шапку.
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На Олимпиаде 1980 года в Москве Блинов стал победителем в командном троеборье и серебряным призёром — в личном.
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