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В Подмосковье пропал олимпийский чемпион Александр Блинов

О местонахождении мужчины ничего не известно с 9 февраля.

12 февраля 2021, 20:02
<p>Александр Блинов. Фото © VK / Александр Блинов</p>

Александр Блинов. Фото © VK / Александр Блинов

В Московской области пропал олимпийский чемпион 1980 года в конном спорте Александр Блинов. Об этом сообщает ПСО "Лиза алерт".

66-летний мужчина выехал из деревни Андреевское Можайского района 9 февраля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмно-русые с сединой, глаза голубые. Был одет в чёрную куртку, джинсы, ботинки и чёрную шапку.

"Право на жизнь первично". В "Лизе алерт" оценили законопроект о доступе к геолокации пропавших людей

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На Олимпиаде 1980 года в Москве Блинов стал победителем в командном троеборье и серебряным призёром — в личном.

Ранее в горах Чечни на сутки пропала группа из 14 человек.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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