В Подмосковье пропал олимпийский чемпион Александр Блинов

В Московской области пропал олимпийский чемпион 1980 года в конном спорте Александр Блинов. Об этом сообщает ПСО "Лиза алерт".

66-летний мужчина выехал из деревни Андреевское Можайского района 9 февраля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмно-русые с сединой, глаза голубые. Был одет в чёрную куртку, джинсы, ботинки и чёрную шапку.

На Олимпиаде 1980 года в Москве Блинов стал победителем в командном троеборье и серебряным призёром — в личном.

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