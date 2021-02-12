Россия расширила ответные санкции против украинских компаний
В перечне 84 юридических лица.
Дом Правительства РФ. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Правительство России расширило список компаний, в отношении которых введены экономические санкции из-за недружественных действий Украины. Об этом говорится в постановлении на сайте кабмина.
Под ограничительные меры попали АО "АвтоКрАЗ", ООО "Комплекс Агромарс", ООО "Агропром-технологии", публичное акционерное общество "Азот", ООО "Арсенал групп", ООО "БаДМ", АО "Банк кредит Днипро" и ряд других компаний. Всего их в перечне 84.
Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Москва ввела санкции против Киева в 2018 году после аналогичных шагов с украинской стороны.
Напомним, в конце января Украина ввела санкции против 13 российских компаний.
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