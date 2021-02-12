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Россия расширила ответные санкции против украинских компаний

В перечне 84 юридических лица.

12 февраля 2021, 19:11
<p>Дом Правительства РФ. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Дом Правительства РФ. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Правительство России расширило список компаний, в отношении которых введены экономические санкции из-за недружественных действий Украины. Об этом говорится в постановлении на сайте кабмина.

Под ограничительные меры попали АО "АвтоКрАЗ", ООО "Комплекс Агромарс", ООО "Агропром-технологии", публичное акционерное общество "Азот", ООО "Арсенал групп", ООО "БаДМ", АО "Банк кредит Днипро" и ряд других компаний. Всего их в перечне 84.

Украина ввела санкции против молдавской и португальской авиакомпаний за полёты в Крым

Украина ввела санкции против молдавской и португальской авиакомпаний за полёты в Крым

Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Москва ввела санкции против Киева в 2018 году после аналогичных шагов с украинской стороны.

Напомним, в конце января Украина ввела санкции против 13 российских компаний.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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