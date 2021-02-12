Россия расширила ответные санкции против украинских компаний

Правительство России расширило список компаний, в отношении которых введены экономические санкции из-за недружественных действий Украины. Об этом говорится в постановлении на сайте кабмина.

Под ограничительные меры попали АО "АвтоКрАЗ", ООО "Комплекс Агромарс", ООО "Агропром-технологии", публичное акционерное общество "Азот", ООО "Арсенал групп", ООО "БаДМ", АО "Банк кредит Днипро" и ряд других компаний. Всего их в перечне 84.

Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Москва ввела санкции против Киева в 2018 году после аналогичных шагов с украинской стороны.

Напомним, в конце января Украина ввела санкции против 13 российских компаний.

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