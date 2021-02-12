Американские сенаторы призвали Байдена наложить на "Северный поток – 2" новые санкции

Сенаторы США призвали администрацию президента Джо Байдена инициировать санкции, которые позволят помешать завершению строительства трубопровода "Северный поток – 2". Как сообщает агентство Bloomberg, республиканец из Айдахо Джеймс Риш и демократ из Нью-Гэмпшира Джинн Шейхин написали письмо, в котором выразили обеспокоенность за ход прокладки труб.

"Нас обеспокоили сообщения СМИ о том, что Правительство Германии предложило США пренебречь установленными законом санкциями. Отношения США с Германией — краеугольный камень трансатлантического альянса, но разрешение на завершение "Северного потока – 2" — неконструктивный путь для этого партнёрства", — говорится в письме сенаторов.