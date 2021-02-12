Американские сенаторы призвали Байдена наложить на "Северный поток – 2" новые санкции
Они считают, что строительство трубопровода мешает конструктивному партнёрству с Германией.
Фото © Twitter / Nord Stream 2 Corp
Сенаторы США призвали администрацию президента Джо Байдена инициировать санкции, которые позволят помешать завершению строительства трубопровода "Северный поток – 2". Как сообщает агентство Bloomberg, республиканец из Айдахо Джеймс Риш и демократ из Нью-Гэмпшира Джинн Шейхин написали письмо, в котором выразили обеспокоенность за ход прокладки труб.
"Нас обеспокоили сообщения СМИ о том, что Правительство Германии предложило США пренебречь установленными законом санкциями. Отношения США с Германией — краеугольный камень трансатлантического альянса, но разрешение на завершение "Северного потока – 2" — неконструктивный путь для этого партнёрства", — говорится в письме сенаторов.
Как ранее сообщал Лайф, в начале немецкие СМИ сообщили о готовности США снять санкции с "Северного потока – 2". Вместе с этим вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность в том, что строительство трубопровода будет доведено до конца. В бундестаге же предложили приостановить ввод газовой магистрали, чтобы провести переговоры по острым политическим вопросам. В "Газпроме" же с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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