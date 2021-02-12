"Пусть попробуют": в России прокомментировали карту с "претензиями" Турции на Крым и Кубань

Турции стоит изучать военную историю России, если она вынашивает планы по расширению своего влияния на южные регионы России. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя появление на турецком государственном канале карты, где Юг России обозначен как поле интересов Анкары.

"Все войны с любыми намерениями против нашей страны, как правило, заканчивались парадом в столице побеждённого врага. Если они хотят проверить на себе силу русского духа и нашего оружия, пусть попробуют", — приводит радиостанция "Говорит Москва" комментарий депутата.

Его коллега Павел Шперов добавил, что турецкий истеблишмент серьёзно обсуждал и продолжает обсуждать вопрос вхождения полуострова Крым в состав Турции. В эфире телеканала "Дума ТВ" он призвал россиян быть готовыми к любым неожиданностям, отметив пристальное внимание турецких властей к высказываниям российских политиков. По словам Шперова, необходима официальная реакция Министерства иностранных дел.

"Понятно, что турецкая сторона очень хочет вернуть зону влияния, какая у неё была три века назад, может быть, даже захватить какие-то территории, но я не думаю, что это может каким-то образом всерьёз обсуждаться", — сказал Шперов.

В эфире НСН руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" востоковед Алексей Малашенко отметил, что власти Турции занимаются пропагандой, проецируя своё имперское прошлое на современную Турцию. Но у страны нет и не предвидится серьёзного влияния на Россию.

"Я даже не знаю, на кого рассчитана эта пропаганда. Населению Турции это безразлично. Если на внешнюю аудиторию, то непонятно, кто это смотрит", — отметил Малашенко.

При этом эксперт пояснил, что в рамках пантюркистской парадигмы Турция сосредоточила свои серьёзные ресурсы лишь на территории Центральной Азии.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал создание новой Конституции Турции.

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