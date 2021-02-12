Немецкий МИД прокомментировал слова Лаврова про возможный разрыв отношений России и ЕС

В Министерстве иностранных дел Германии назвали странным и непонятным заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявила представитель ведомства Андреа Зассе.

"Это высказывание, с нашей точки зрения, действительно странное и непонятное", — сказала она на брифинге.

Она процитировала недавнюю речь главы МИД Германии Мааса, в которой он сказал, что Берлин заинтересован в сотрудничестве с Москвой.

Напомним, в ходе интервью Владимиру Соловьёву глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не хотела бы разрывать отношения с Европейским союзом, но к этому надо быть готовым.

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