Немецкий МИД прокомментировал слова Лаврова про возможный разрыв отношений России и ЕС
Высказывание российского министра там не поняли.
Здание МИД ФРГ в Берлине. Фото © Shutterstock
В Министерстве иностранных дел Германии назвали странным и непонятным заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом. Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявила представитель ведомства Андреа Зассе.
"Это высказывание, с нашей точки зрения, действительно странное и непонятное", — сказала она на брифинге.
Она процитировала недавнюю речь главы МИД Германии Мааса, в которой он сказал, что Берлин заинтересован в сотрудничестве с Москвой.
Напомним, в ходе интервью Владимиру Соловьёву глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не хотела бы разрывать отношения с Европейским союзом, но к этому надо быть готовым.
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