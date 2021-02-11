Помогавшего Донбассу блогера в Латвии и Финляндии будут судить за "финансирование терроризма"
Ему не дали ознакомиться с материалами дела, которое расследовалось три года.
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Рижского блогера Сергея Васильева, известного как Сева Рига, вызвали в суд по делу о "финансировании терроризма" и "отмывании денег". Об этом он рассказал порталу "Спутник Латвия". Блогер ранее занимался отправкой гуманитарных грузов в Донбасс.
Дела были возбуждены три года назад, причём сразу в Латвии и Финляндии. С материалами дела его не ознакомили.
"С этого времени не было вообще ничего — ни одной повестки, ни одного контакта, никаких вопросов, никаких допросов. Никто никого не вызывал, я был не нужен", — сказал Сергей.
В суд он должен явиться сегодня.
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