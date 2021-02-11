Помогавшего Донбассу блогера в Латвии и Финляндии будут судить за "финансирование терроризма"

Рижского блогера Сергея Васильева, известного как Сева Рига, вызвали в суд по делу о "финансировании терроризма" и "отмывании денег". Об этом он рассказал порталу "Спутник Латвия". Блогер ранее занимался отправкой гуманитарных грузов в Донбасс.

Дела были возбуждены три года назад, причём сразу в Латвии и Финляндии. С материалами дела его не ознакомили.

"С этого времени не было вообще ничего — ни одной повестки, ни одного контакта, никаких вопросов, никаких допросов. Никто никого не вызывал, я был не нужен", — сказал Сергей.

В суд он должен явиться сегодня.

Ранее латвийский депутат назвал "унизительной привычкой" использование русского языка.

Авторы