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Помогавшего Донбассу блогера в Латвии и Финляндии будут судить за "финансирование терроризма"

Ему не дали ознакомиться с материалами дела, которое расследовалось три года.

11 февраля 2021, 13:51
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Рижского блогера Сергея Васильева, известного как Сева Рига, вызвали в суд по делу о "финансировании терроризма" и "отмывании денег". Об этом он рассказал порталу "Спутник Латвия". Блогер ранее занимался отправкой гуманитарных грузов в Донбасс.

Дела были возбуждены три года назад, причём сразу в Латвии и Финляндии. С материалами дела его не ознакомили.

"С этого времени не было вообще ничего — ни одной повестки, ни одного контакта, никаких вопросов, никаких допросов. Никто никого не вызывал, я был не нужен", — сказал Сергей.

В суд он должен явиться сегодня.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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