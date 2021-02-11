Сигареты, энергетики, взрослые друзья: соседи рассказали о школьнице, которая попала в реанимацию с передозировкой после вписки

Соседи рассказали о школьнице, которая попала в реанимацию после вписки. Видео © LIFE

Московская школьница, которая устроила в квартире на Перовском шоссе вписку и попала в реанимацию с передозировкой таблетками, не раз была раньше замечена за недетскими занятиями. По словам опрошенных Лайфом соседей, девочка курила, пила энергетики и лазила по крышам с компанией парней взрослее её.

"Я увидела, что девочка пьёт какие-то банки [энергетики] и стала делать ей замечания. Я подошла к её маме и говорю: "Почему ваша дочь подаёт такой пример нашим детям во дворе"... Она лазила на открытые чердаки с друзьями, непонятно чем там занимались, курили. Я боялась, что пожар устроят. Ребята взрослее её — им лет 14–17", — говорит собеседница Лайфа.

Соседка рассказала также, что мать девочки на неё жаловалась. Женщина не могла справиться с дочерью и отправила её учиться в спецшколу. При этом, по словам матери, они были вынуждены приехать в Москву из-за того, что дочь успела натворить что-то на прошлом месте жительства. В подробности она вдаваться не стала, но сказала, что школьница стояла на учёте в полиции.

Собеседники Лайфа также уточнили, что полицию после вписки вызвала соседка с нижнего этажа. Девочка была на балконе в неадекватном состоянии, и женщина испугалась, что она может упасть. Она даже не стала окрикивать её, чтобы не напугать, а сразу позвонила в полицию. Перед этим жильцы дома видели на балконе квартиры, где живёт школьница, незнакомых молодых людей.

Ранее Лайф сообщал, что жители другого дома в Москве обнаружили тело 14-летней школьницы со множеством ножевых ранений. Отец девочки на момент произошедшего был в командировке в Челябинске и не мог дозвониться до дочери, поэтому попросил соседей проведать её. По одной из версий, девочка могла быть убита во время вписки.

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