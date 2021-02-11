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Hyundai и Kia заподозрили тольяттинский суд в мошенничестве

Ущерб они оценивают в десятки миллионов рублей.

11 февраля 2021, 13:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Южнокорейские производители автомобилей Kia и Hyundai обратились в Следственный комитет с просьбой проверить работу ряда тольяттинских судов. Их компании подозревают в использовании мошеннических схем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст обращения.

По версии Kia и Hyundai, схема выглядит следующим образом. Покупатель б/у машины на последнем году гарантийного срока обращается в Автозаводский районный суд Тольятти с иском о якобы выявленных дефектах автотранспорта. Обычно в делах фигурирует неисправность электроблоков управления. Иски предъявлены к производителям автомобилей.

При этом дела рассматривают одни и те же судьи, у истцов защитником является один и тот же человек. А экспертизу, в свою очередь, проводят одни и те же эксперты в Тольятти.

Дополнительная проблема заключается в том, что, согласно закону о защите прав потребителей, срок рассмотрения таких обращений ограничен. А для выяснения возможных причин поломки необходимы долгие экспертизы. Точка в этом деле ещё не поставлена.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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