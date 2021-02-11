Юристы рассказали, что может грозить россиянке за жуткую историю с "заменой младенцев на кукол"

Лауре Даудовой может грозить небольшой штраф за историю о выдаче кукол за своих якобы умерших детей. Но ставропольский перинатальный центр также вправе потребовать от неё компенсацию за ущерб деловой репутации. О возможном наказании для лжематери рассказали Лайфу юристы.

"Если они обвиняли медицинскую организацию — перинатальный центр, то это нужно центру обращаться в гражданский суд с иском о защите деловой репутации. Уголовное дело здесь [завести] достаточно проблематично, а вот обратиться в суд, если они посчитают нужным, о защите деловой репутации центр может. Суд может поручить подать какое-то опровержение, если информация о подмене детей распространялась через СМИ, и денежную компенсацию", — объяснил юрист Алексей Старченко.

Его коллега Анастасия Пеняева полагает, что женщине могут выписать штраф за заведомо ложный вызов. Правоохранительные органы потратили силы и время на следственные действия, хотя Лаура изначально знала об отсутствии в них необходимости и всё равно подала заявление в полицию. Штраф за это административное нарушение может составить от одной до полутора тысяч рублей. Пеняева считает, что от женщины вправе потребовать компенсации за моральный вред родственники её мужа.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, где мужчина рассказывает, что вместо своих умерших новорождённых детей обнаружил кукол. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что по этому поводу было получено обращение от правоохранительных органов Дагестана с указанием данных роженицы. Однако проверка показала, что женщина с такими данными в роддомы Ставрополья не поступала. В Минздраве края также опровергли информацию о подмене. Позже были обнародованы показания лжематери, о том, как она месяцами врала о беременности.

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