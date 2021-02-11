"Я внушила себе беременность до такой степени, что начала чувствовать шевеления". Исповедь женщины, выдавшей кукол за младенцев

Допрос женщины, заменившей младенцев на кукол. Видео © МВД Дагестана

МВД Дагестана опубликовало кадры допроса местной жительницы Лауры, которая девять месяцев обманывала родных, говоря о своей беременности, а затем соврала о рождении близнецов и скорой смерти младенцев. Женщина рассказала, что они с мужем уже пережили одну ложную беременность, поэтому, когда она заподозрила, что снова в положении и обратилась к врачу, смириться с правдой просто не смогла.

"Я пошла на УЗИ. Там мне сказали, что плода нет. Я мужу об этом сказать не смогла. Я сказала, что он есть, я сама поверила, что он есть. Я внушила себе это до такой степени, что даже начала чувствовать шевеления, у меня начал расти живот", — рассказала Лаура.

Поскольку они с мужем мечтали о двойне, женщина решила обрадовать супруга, объявив в его день рождения, что она ждёт сразу двух малышей, и активно готовилась к родам, покупала одежду и кроватку. Во время шопинга в детском магазине Лаура и увидела тех двух кукол. Так план в её голове оформился окончательно. В день икс женщина объявила родным, что ей назначено плановое кесарево, а провожать в роддом её не надо, мол, из-за коронавируса на территории строгий карантин.

Затем Лаура сняла квартиру посуточно, сообщила родственникам, что родила, разослала всем фотографии чужих младенцев из Интернета, а сама начала потихоньку сходить с ума.

"Я поехала купила пупсиков этих, надела детские вещи на них и стала с ними ходить. Они мне показались лёгкими, я не чувствую веса. Тогда я пошла и купила в "Фикс прайсе" песочек — для утяжеления. Но детского запаха же нет? Я тогда купила кашку молочную, замочила в них детские вещи, одела пупсиков обратно и нянчилась с ними все эти дни", — рассказывает она.

Затем, по словам Лауры, пришёл срок её "выписки" из роддома, на которую собирались все родственники. В тот же день она сообщила мужу о "гибели" детей. Женщина вернулась в село с двумя свёртками, причём всё выглядело натурально, — как правильно завернуть "покойного" в саван, она подсмотрела на YouTube.

"Я когда их завернула, у меня было ощущение, что это мои дети умерли, было ощущение, что моё ушло. У меня душа болела так, будто я с детьми прощаюсь", — признаётся Лаура.

Как ранее сообщал Лайф, жуткий обман обнаружился уже на кладбище. Во время погребения безутешный отец случайно заметил, что в саванах вместо его "умерших детей" лежат игрушки. Мужчина сразу начал надеяться, что малыши живы и их просто подменили в роддоме. Семья обратилась в правоохранительные органы. Однако проверка показала, что женщина с такими данными в роддома Ставрополья не поступала. В Минздраве края также опровергли информацию о подмене.

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