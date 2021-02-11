Обанкротившийся в России Марк Цукерберг оказался украинцем

Марк Цукерберг, который в России попросил суд признать его банкротом, оказался выходцем с Украины. Личность полного тёзки основателя Facebook удалось раскрыть Mash.

По его данным, под именем Марка Эллиона Цукерберга в Москве проживает 43-летний выходец из села Вельтенское Херсонской области по имени Юрий Шишлянников. Несколько лет назад он перебрался в Москву, получил там гражданство России и подобрал то самое громкое имя.

Мужчина решил зарабатывать на трейдинге, набрал кредитов, но прогорел. Выплачивать их нечем, поэтому сейчас Шишлянников-Цукерберг и просит считать его банкротом.

Напомним, иск о признании Марка Цукерберга банкротом поступил 9 февраля в Арбитражный суд Москвы. Хотя прошлым летом всем известный американец с таким именем пробился в тройку богатейших людей мира.

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