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"Зараза опять ко мне вернулась". Лукашенко закашлялся и пошутил про коронавирус

В прошлом году глава республики переболел ковидом.

11 февраля 2021, 12:44

Лукашенко закашлялся и пошутил про коронавирус. Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"

В Минске сегодня проходит Всебелорусское народное собрание, в ходе которого выступает президент республики Александр Лукашенко. Во время мероприятия ему ненадолго пришлось прервать речь из-за кашля.

"Эта зараза опять ко мне вернулась", — пошутил Лукашенко, имея в виду, по всей видимости, коронавирус.

В зале раздался смех и аплодисменты.

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Ранее президент Белоруссии заявлял, что переболел коронавирусом. Болезнь прошла в лёгкой форме. В этот раз, уточнил Лукашенко, кашель не отпускает его уже третий день.

Как ранее сообщал Лайф, в ходе своего выступления на мероприятии Александр Лукашенко рассказал о планах на новую конституцию, озвучил условия для своего ухода из власти и назвал Белоруссию единственным суверенным государством в Европе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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