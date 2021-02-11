"Зараза опять ко мне вернулась". Лукашенко закашлялся и пошутил про коронавирус

Лукашенко закашлялся и пошутил про коронавирус. Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"

В Минске сегодня проходит Всебелорусское народное собрание, в ходе которого выступает президент республики Александр Лукашенко. Во время мероприятия ему ненадолго пришлось прервать речь из-за кашля.

"Эта зараза опять ко мне вернулась", — пошутил Лукашенко, имея в виду, по всей видимости, коронавирус.

В зале раздался смех и аплодисменты.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что переболел коронавирусом. Болезнь прошла в лёгкой форме. В этот раз, уточнил Лукашенко, кашель не отпускает его уже третий день.

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