"Зараза опять ко мне вернулась". Лукашенко закашлялся и пошутил про коронавирус
В прошлом году глава республики переболел ковидом.
Лукашенко закашлялся и пошутил про коронавирус. Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"
В Минске сегодня проходит Всебелорусское народное собрание, в ходе которого выступает президент республики Александр Лукашенко. Во время мероприятия ему ненадолго пришлось прервать речь из-за кашля.
"Эта зараза опять ко мне вернулась", — пошутил Лукашенко, имея в виду, по всей видимости, коронавирус.
В зале раздался смех и аплодисменты.
Ранее президент Белоруссии заявлял, что переболел коронавирусом. Болезнь прошла в лёгкой форме. В этот раз, уточнил Лукашенко, кашель не отпускает его уже третий день.
Как ранее сообщал Лайф, в ходе своего выступления на мероприятии Александр Лукашенко рассказал о планах на новую конституцию, озвучил условия для своего ухода из власти и назвал Белоруссию единственным суверенным государством в Европе.
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