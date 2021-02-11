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Лукашенко: Основным партнёром и союзником Белоруссии была и будет наша Россия

Глава государства уверен, что его мнение разделяют большинство граждан.

11 февраля 2021, 10:08

Лукашенко: Основным партнёром и союзником Белоруссии была и будет наша Россия. Видео © t.me/pul_1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию основным экономическим партнёром и стратегическим союзником республики. По его словам, это предусмотрено многовекторной политикой страны.

"Основным экономическим партнёром и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне, но и прежде всего русский народ. Это наш народ, с которым мы жили долгие века и вместе иногда спиной к спине, иногда плечом к плечу боролись по одну сторону баррикад", — сказал он на открытии Всебелорусского народного собрания.

Лукашенко уверен, что, пока Белоруссия и Россия стоят рядом, "их никто не наклонит". Он считает российско-белорусское единство залогом мирного и стабильного будущего региона. По его мнению, для Москвы смертельно опасно потерять Белоруссию. При этом белорусский президент отметил важность отношений с Евросоюзом и Китаем.

Лукашенко добавил, что его мнение поддерживают большинство белорусов. В ходе последнего опроса 71,5% высказались за интеграцию с Россией, около 30% — с ЕС, сказал глава государства.

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Напомним, ранее в Кремле сообщили о подготовке встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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