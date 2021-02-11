Лукашенко: Основным партнёром и союзником Белоруссии была и будет наша Россия

"Основным экономическим партнёром и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне, но и прежде всего русский народ. Это наш народ, с которым мы жили долгие века и вместе иногда спиной к спине, иногда плечом к плечу боролись по одну сторону баррикад", — сказал он на открытии Всебелорусского народного собрания.