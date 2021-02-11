Звезда "Мандалорца" сравнила США с нацистской Германией и лишилась контрактов

Студия Lucasfilm отказалась от сотрудничества с исполнительницей одной из главных ролей в сериале "Мандалорец" Джиной Карано из-за того, что она сравнила республиканцев с евреями времён нацистской Германии. Об этом пишет Variety.

"Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко провести облаву на тысячи евреев, правительство сначала заставило соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому‑то за их политические взгляды?", — заявила актриса.

Видео с её высказыванием было вскоре удалено, однако актрису начали цитировать в Twitter. Пользователи соцсети запустили хештег "Увольте Джину Карано" (#FireGinaCarano) с обращением к Disney и создателям "Мандалорца". Поклонники Карано решили поддержать актрису, запустив хештег "Мы любим Джину Карано" (#weloveginacarano), но таких отметок в Twitter значительно меньше. В итоге актриса лишилась контрактов на съёмку и даже сотрудничества с представляющим её агентством.

Ранее Лайф рассказывал, что "Мандалорец" стал одним из самых популярных сериалов прошлого года.

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