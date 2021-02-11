В Магадане пилоты "боком" посадили лайнер в сильнейший ветер — видео

Ураганный ветер продолжает устанавливать свои порядки в Магадане. Накануне сильнейшие порывы срывали крыши с домов, а сегодня — сносят садящиеся самолёты. Но, несмотря на непогоду, пилоты прекрасно справляются со своей работой. Одну из таких эффектных посадок снял местный житель. Видео опубликовано на YouTube.

Рейс дальневосточной авиакомпании "Аврора" выполнялся из Хабаровска. На посадочной прямой порывы ветра начали сносить аэробус, из-за чего лайнер стал заходить на посадку буквально "боком". Выровнять самолёт удалось лишь после касания взлётно-посадочной полосы. Благодаря мастерству пилотов посадка прошла успешно.

Но такое не всегда выходит штатно. Так, например, несколько дней назад на Курильских островах за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился военно-транспортный самолёт Ан-12. По предварительным данным, причиной инцидента стал именно порыв ветра у земли.

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