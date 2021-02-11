Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Российский МИД заподозрил США в планировании ограниченных ядерных войн

Замглавы ведомства указал на обсуждение Вашингтоном концепций о допустимости применения такого оружия.

11 февраля 2021, 09:44
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Отсутствие у США готовности подтвердить формулу Горбачёва – Рейгана о недопустимости ядерной войны наталкивает на подозрения о том, что Вашингтон планирует ограниченный ядерный конфликт, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Концепции, которыми продолжают увлечённо заниматься в Вашингтоне, в том числе выступая с ними на публику, по сути дела, допускающими применение ядерного оружия в вооружённом конфликте. Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации", — сказал Рябков на брифинге.

Он подчеркнул важность на двусторонней основе с США, а также в формате "ядерной пятёрки" подтвердить формулу Горбачёва – Рейгана. Ясная и чёткая константа о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, должна быть подкреплена коллективно, считает Рябков. По его мнению, мир нуждается в таком сигнале. Дипломат полагает, что "отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они действительно планированием ограниченного ядерного конфликта".

Горбачёв предложил обсудить с Байденом недопустимость ядерной войны

Горбачёв предложил обсудить с Байденом недопустимость ядерной войны

Ранее бывший лидер СССР Михаил Горбачёв заявлял, что Москве нужны хорошие отношения с Вашингтоном, но не любой ценой.


Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Шансом к миру Киев не воспользовался": в МИД РФ обвинили Украину в уклонении от выполнения минских соглашений

сегодня в 19:06

США закроют скандальную тюрьму Гуантанамо

сегодня в 23:23

Полиция накрыла склад наркотиков, которым управляла 20-летняя репетиторша по физике — видео

сегодня в 17:06

Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста

сегодня в 23:01

Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта

сегодня в 22:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1