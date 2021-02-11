Российский МИД заподозрил США в планировании ограниченных ядерных войн

"Концепции, которыми продолжают увлечённо заниматься в Вашингтоне, в том числе выступая с ними на публику, по сути дела, допускающими применение ядерного оружия в вооружённом конфликте. Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации" , — сказал Рябков на брифинге.

Он подчеркнул важность на двусторонней основе с США, а также в формате "ядерной пятёрки" подтвердить формулу Горбачёва – Рейгана. Ясная и чёткая константа о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, должна быть подкреплена коллективно, считает Рябков. По его мнению, мир нуждается в таком сигнале. Дипломат полагает, что "отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они действительно планированием ограниченного ядерного конфликта".