Российский МИД заподозрил США в планировании ограниченных ядерных войн
Замглавы ведомства указал на обсуждение Вашингтоном концепций о допустимости применения такого оружия.
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Отсутствие у США готовности подтвердить формулу Горбачёва – Рейгана о недопустимости ядерной войны наталкивает на подозрения о том, что Вашингтон планирует ограниченный ядерный конфликт, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Концепции, которыми продолжают увлечённо заниматься в Вашингтоне, в том числе выступая с ними на публику, по сути дела, допускающими применение ядерного оружия в вооружённом конфликте. Мы категорически отвергаем концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации", — сказал Рябков на брифинге.
Он подчеркнул важность на двусторонней основе с США, а также в формате "ядерной пятёрки" подтвердить формулу Горбачёва – Рейгана. Ясная и чёткая константа о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, должна быть подкреплена коллективно, считает Рябков. По его мнению, мир нуждается в таком сигнале. Дипломат полагает, что "отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они действительно планированием ограниченного ядерного конфликта".
Ранее бывший лидер СССР Михаил Горбачёв заявлял, что Москве нужны хорошие отношения с Вашингтоном, но не любой ценой.
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