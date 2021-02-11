Лукашенко рассказал, как может измениться Конституция Белоруссии

Конституция Белоруссии может быть скорректирована, и власти предстоит рассмотреть данный вопрос. Об этом в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан в политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки основного закона", — сообщил белорусский лидер.

По словам президента Белоруссии, также власти необходимо проанализировать "реалии той геополитической ситуации", в которой оказалась страна. И уже с учётом этого проработать развитие экономических и политических связей с зарубежными странами, "исходя из открытости, экспортоориентированности нашей экономики".

"Как совместно с нашими союзниками и партнёрами мы будем работать над повышением эффективности интеграционных образований на постсоветском пространстве", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее в Кремле сообщили о подготовке встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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