Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Лукашенко рассказал, как может измениться Конституция Белоруссии

По словам белорусского лидера, корректировки в главный закон страны могут внести в части распределения властных полномочий.

11 февраля 2021, 09:20
<p>Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / БелТА / Сергей Шелег</p>

Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / БелТА / Сергей Шелег

Конституция Белоруссии может быть скорректирована, и власти предстоит рассмотреть данный вопрос. Об этом в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан в политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки основного закона", — сообщил белорусский лидер.

По словам президента Белоруссии, также власти необходимо проанализировать "реалии той геополитической ситуации", в которой оказалась страна. И уже с учётом этого проработать развитие экономических и политических связей с зарубежными странами, "исходя из открытости, экспортоориентированности нашей экономики".

"Как совместно с нашими союзниками и партнёрами мы будем работать над повышением эффективности интеграционных образований на постсоветском пространстве", — подчеркнул Лукашенко.

Как Лукашенко изменит белорусскую конституцию

Как Лукашенко изменит белорусскую конституцию

Напомним, ранее в Кремле сообщили о подготовке встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1