"Перекрыло человека": сын актрисы Татьяны Яковенко рассказал о падении друга из окна

Сын актрисы Татьяны Яковенко, из квартиры которой в Москве выпал мужчина, рассказал подробности случившегося. Владимир дружит с пострадавшим с детства. Молодой человек полагает, что его просто "перекрыло".

"Перекрыло человека. Сейчас в реанимации находится. С первого класса вместе. Не так часто видимся. Может, раз в две-три недели собираемся поиграть в компьютерные игры" , — рассказал Владимир Лайфу.

По его словам, срывы у пострадавшего были и раньше, много лет назад. Вчера же во время посиделок с друзьями его опять накрыло. Он "с ума посходил", и они его уложили спать в одной из комнат, говорит Владимир. Друзья заходили к нему проверять, но он мирно спал.