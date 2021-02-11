"Перекрыло человека": сын актрисы Татьяны Яковенко рассказал о падении друга из окна
Мужчина выжил, его доставили в реанимацию.
Сын актрисы Татьяны Яковенко — о падении друга из окна квартиры. Видео © LIFE
Сын актрисы Татьяны Яковенко, из квартиры которой в Москве выпал мужчина, рассказал подробности случившегося. Владимир дружит с пострадавшим с детства. Молодой человек полагает, что его просто "перекрыло".
"Перекрыло человека. Сейчас в реанимации находится. С первого класса вместе. Не так часто видимся. Может, раз в две-три недели собираемся поиграть в компьютерные игры", — рассказал Владимир Лайфу.
По его словам, срывы у пострадавшего были и раньше, много лет назад. Вчера же во время посиделок с друзьями его опять накрыло. Он "с ума посходил", и они его уложили спать в одной из комнат, говорит Владимир. Друзья заходили к нему проверять, но он мирно спал.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве из окна многоэтажки выпала и погибла школьница.
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