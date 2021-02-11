В Москве из квартиры звезды сериалов выпал молодой мужчина

С балкона дома на Новом Арбате в Москве выпал 29-летний мужчина. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, он упал с высоты четвёртого этажа, получил различные травмы, но выжил. Пострадавшего госпитализировали.

В ходе проверки выяснилось, что выпал мужчина из квартиры, принадлежащей актрисе Татьяне Яковенко. Россиянам она известна по многочисленным, хоть и не главным, ролям в сериалах. Пострадавший является другом 28-летнего сына артистки. Кроме того, полицейские установили, что перед происшествием молодые люди употребляли алкоголь и кексы с марихуаной.

По словам друзей пострадавшего, во время застолья молодой человек почувствовал себя плохо и пошёл в другую комнату спать. Компания в это время осталась на кухне. Позднее они услышали, как в комнате открылась дверь на балкон. Когда молодые люди пошли проверить, как себя чувствует друг, его в комнате уже не было.

Выпавшего с балкона мужчину госпитализировали с переломом костей таза и черепа, он находится в реанимации.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве из окна многоэтажки выпала и погибла школьница.

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