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За сутки в России выявили чуть более 15 тысяч человек с коронавирусом

Это уровень, который наблюдался в октябре до последующего пика.

11 февраля 2021, 08:02
<p>Фото © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

В России за минувшие сутки выявили ещё 15 038 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество выявленных случаев достигло 4 027 748.

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За сутки в стране от ковида скончалось 553 человека. Общее количество жертв пандемии в России достигло 78 687 человек. Излечился же за сутки, по официальным данным, 21 961 человек. Таковых в стране уже 3 538 422 человека.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве выводят из работы с ковидом почти пять тысяч коек.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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