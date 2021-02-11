За сутки в России выявили чуть более 15 тысяч человек с коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили ещё 15 038 случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество выявленных случаев достигло 4 027 748.

За сутки в стране от ковида скончалось 553 человека. Общее количество жертв пандемии в России достигло 78 687 человек. Излечился же за сутки, по официальным данным, 21 961 человек. Таковых в стране уже 3 538 422 человека.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве выводят из работы с ковидом почти пять тысяч коек.

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