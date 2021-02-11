Названо пять патологий, грозящих внезапной смертью даже молодым
По словам врача, организм зачастую сам подаёт сигналы о неполадках.
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Врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина перечислила патологии, которые могут обернуться внезапной смертью даже молодых людей. Их пять: центральное сонное апноэ (остановка дыхания во сне), разрыв (расслоение) аневризмы, отрыв тромба, сбои в работе сердца, синдром внезапной необъяснимой смерти.
Люди с первой патологией жалуются на сложности с засыпанием, на неполноценный и прерывистый сон, сонливость в течение дня, порой просыпаются с ощущением нехватки воздуха и одышкой, говорит Шалыгина. По её словам, апноэ тесно связано с сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системами. Причиной апноэ могут быть нарушение мозгового кровообращения, почечная недостаточность и пребывание на большой высоте.
Расслоение аневризмы обычно сопровождается обмороком и нарушением мозгового кровообращения. Её лечат медикаментозно, а в некоторых случаях и хирургически, но лечение возможно не всегда, отмечает Шалыгина. Среди прочих причин внезапной смерти кардиолог назвала отрыв тромба, сбои в работе сердца и синдром внезапной необъяснимой смерти. Она пояснила, что это далеко не весь список.
"Причин для внезапной смерти людей огромное множество. И бывает так, что точно установить причину довольно сложно", — сказала Шалыгина в беседе с АиФ.
Тем не менее врач отметила, что смерть бывает внезапной, но организм зачастую сам подаёт сигналы о неполадках. Она рекомендует обращаться к медикам при появлении какого-то сбоя в работе организма и не списывать всё на усталость.
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