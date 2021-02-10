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Учёные обнаружили, что ежедневное употребление яиц увеличивает риск смерти

Продлить себе жизнь можно, отказавшись от желтков.

10 февраля 2021, 17:56
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Употребление всего половины куриного яйца каждый день увеличивает вероятность смерти на 7%. Всему виной высокий уровень жира и холестерина в этом продукте, говорится в результатах длительного исследования учёных Чжэцзянского университета в Китае.

Опасными для здоровья сочли любые блюда из яиц, в состав которых входят желтки. Согласно выводам учёных, каждодневное потребление 300 мг (два целых яйца) из-за содержащегося в желтках холестерина увеличивает риск смерти на 19%. Опасность значительно снижается при использовании в пищу только яичного белка или его заменителей. При замене половины яйца равным количеством орехов или бобовых уровень смертности уменьшается на треть.

Исследование длилось 16 лет с участием 521 120 жителей США в возрасте от 50 до 71 года. В течение всего периода умерло 129 328 добровольцев.

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Ранее пищевой технолог из Испании назвал опасные ошибки при приготовлении яиц.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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