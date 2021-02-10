Дело против бывшего сенатора от КЧР закрыли из-за истечения срока давности

Дело о мошенничестве, возбуждённое против бывшего сенатора КЧР Вячеслава Дерева, прекращено за истечением срока давности. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Октябрьский районный суд Ставрополя.

"Уголовное дело было прекращено в отношении шестерых обвиняемых, в том числе в отношении Вячеслава Дерева, по их ходатайству в связи с истечением срока давности на основании статьи 78 УК РФ", — сказал представитель суда.

Судебное разбирательство в отношении ещё одной фигурантки дела продолжается. Согласно имеющимся данным, она не подавала ходатайство о прекращении дела.

Дело в отношении Дерева было возбуждено 15 февраля 2012 года. По данным следствия, с декабря 2006 по октябрь 2010 года Дерев в составе преступной группы похитил более 119 миллионов рублей из бюджета РФ.

В марте 2018 года Дереву предъявили обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере", его арестовали. Однако вину в преступлении экс-сенатор не признал, а 1 марта 2019 года суд освободил его из СИЗО, так как истёк предельный срок содержания под стражей.

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