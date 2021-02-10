Выделена группа симптомов, указывающих на заражение коронавирусом

Озноб, головная и мышечная боль, потеря аппетита — симптомы, которые могут указывать на заражение коронавирусом. К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона.

Учёные провели масштабный опрос, охвативший более миллиона жителей Великобритании. Выяснилось, что вышеупомянутые симптомы идут вслед за четвёркой главных признаков коронавируса — высокой температурой, сильным и непроходящим кашлем, потерей вкуса и обоняния.

В случае когда опрашиваемый называл хотя бы один из упомянутых симптомов или их комбинацию, то у него с высокой долей вероятности обнаруживали ковид.

При этом в разных возрастных категориях отличалась частота проявления тех или иных симптомов болезни, кроме озноба, который присутствовал у всех возрастов. В частности, головная боль чаще проявлялась у детей и подростков 5–17 лет, боль в мышцах — у людей от 18 до 54 лет. А аппетит, в свою очередь, теряли британцы старше 55 лет.

Получив итоги исследования, медики рекомендовали сдавать анализы на ковид при наличии хотя бы одного из четырёх ключевых симптомов.

А ранее британские учёные создали искусственный палец для изучения распространения коронавируса.

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