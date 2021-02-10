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В трёх странах у летучих мышей нашли антитела к коронавирусу

Вместе с тем у животных выявили ряд других вирусов.

10 февраля 2021, 14:47
<p>Фото © ТАСС / CTK / Slavomir Kubes</p>

Фото © ТАСС / CTK / Slavomir Kubes

Учёные сингапурской медицинской школы Duke-NUS и тайского Университета Чулалонгкорна выяснили, что у летучих мышей и панголинов в Юго-Восточной Азии в крови присутствуют антитела к коронавирусу. Результаты проведённого исследования они опубликовали в журнале Nature Communications.

Для выявления антител у животных специалисты использовали тест-систему, созданную в начале прошлого года для аналогичной работы с людьми. Помимо антител к SARS-CoV-2 у летучих мышей также обнаружили множество вирусов семейства SC2r-CoVs, хотя тот самый коронавирус, который второй год терроризирует человечество, у них выявлен не был.

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"Наше исследование расширило географическое распространение генетически разнообразных коронавирусов, связанных с SARS-CoV-2, от Японии и Китая до Таиланда на расстояние 4800 километров", — заявляют авторы статьи.

Учёные подчеркнули, что регион, где проводились исследования, представляет из себя "горячую точку" для зарождения новых коронавирусов. Они призвали коллег провести трансграничное исследование животных с целью вычислить предшественника коронавируса SARS-CoV-2, а также для того, чтобы подготовиться к возможным будущим пандемиям.

Ранее Лайф рассказывал, как Ухань стала "горячей точкой" зарождения смертельного коронавируса, унёсшего уже миллионы жизней по всей планете.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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