Невролог рассказал, почему не стоит долго смотреть в смартфон. Чревато болями

Смартфоны могут приводить к проблемам с позвоночником и работой мозга. Не стоит смотреть в экран гаджета много часов в сутки. Такой совет в беседе с Лайфом дал остеопат-невролог Александр Евдокимов.

При долгом зрительном контакте с экраном смартфона его негативное воздействие может привести к головным болям, головокружению и раздражительности. Не все телефоны имеют функции, которые снижают влияние на зрение.

"Сейчас у сенсорных экранов есть тактовая частота мерцания, и не все телефоны от неё защищены. У человека при долгом зрительном контакте с таким телефоном возникают головные боли, раздражительность, головокружение. Через экран идёт воздействие на головной мозг — и появляется такое ощущение, как будто на карусельках покатался. Очаги возбуждения создают такие нарушения", — отметил Евдокимов.

Он рекомендовал не сидеть в смартфоне больше двух-трёх часов в день. По возможности также нужно делать паузы в 45 минут между использованием гаджета.

Тем более что есть ещё одна опасность. Некоторые ложатся и держат смартфон над собой. Это чревато болями из-за напряжения организма.

"Вред из-за пользования ночью возникает прежде всего из-за позы. Она крайне неудобна для шейного отдела позвоночника, а именно любое длительное напряжение в руке передаётся в шейный отдел. Это одна из самых частых причин обращения с головными болями и болью в грудном отделе", — отметил врач.

Он рекомендовал держать смартфон от лица минимум в 30 сантиметрах. И при возможности располагать его на подставке.

Ранее Лайф рассказывал о том, как превратить обычный смартфон в прибор ночного видения.

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