Учёный: Все частицы коронавируса в мире поместились бы в банку с колой

Специалист в области математической биологии Университета Бата (Великобритания) Кристиан Йейтс утверждает, что все имеющиеся частицы коронавируса в мире могли бы уместиться в стандартной банке из-под кока-колы. Такой вывод содержится в его статье, опубликованной в издании Conversation.

Учёный подсчитал, что на сегодняшний день в мире одновременно существует около двух квинтиллионов (число с 18 нулями) вирусных частиц SARS-CoV-2. И хотя это число очень велико и приблизительно равно числу песчинок на планете, их размер невероятно мал: радиус одной вирусной частицы примерно в тысячу раз меньше радиуса человеческого волоса. С помощью математических расчётов Йейтс выяснил объём одной такой вирусной частицы, а затем и общий объём всех частиц — он составил 120 миллилитров.

Автор исследования учёл и тот факт, что частицы SARS-CoV-2 имеют сферическую форму, поэтому между ними останется пустое пространство, но даже тогда общий объём составит всего 160 миллилитров и, по словам учёного, "не заполнит даже банку с колой".

"Поразительно, что все проблемы, сбои, лишения и человеческие жертвы, которые произошли за последний год, могут вызвать лишь несколько глотков того, что, несомненно, было бы худшим напитком в истории", — резюмировал Йейтс в своём исследовании.

Ранее Лайф сообщал, что за минувшие сутки в России было выявлено ещё 14 494 человека с коронавирусом. Ниже показатель был только в середине октября прошлого года. Между тем общее количество выявленных случаев ковида в нашей стране прошло психологическую отметку в четыре миллиона человек и составило 4 012 710.

Также стало известно, что Минздрав добавил пожилых россиян в приоритетную группу вакцинации от коронавируса. Речь идёт о людях в возрасте 60 лет и старше.

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