Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагента на 11 миллионов рублей

Роскомнадзор оштрафовал ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"* на 11 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поводом для этого стало отсутствие маркировок иноагента в опубликованных материалах.

"В настоящий момент за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 166 протоколов. <...> Протоколы в отношении ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов", — сообщили в РКН.

Как рассказал глава оштрафованного СМИ Андрей Шарый в беседе с ТАСС, все решения суда в ближайшее время будут обжалованы. Там считают вердикты несправедливыми и уже начали процесс подачи апелляций.

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранными агентами признаются физические лица, которые получают иностранное финансирование на политическую деятельность.

* Организация внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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