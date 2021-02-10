Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Симоньян: Instagram удалил мой невиннейший пост

Соцсеть удалила публикацию журналистки, в которой она ностальгирует по родным местам и признаётся, что была бы очень расстроена, если бы по каким-то причинам не смогла больше там побывать.

10 февраля 2021, 14:06

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Социальная сеть Instagram удалила пост главного редактора RT Маргариты Симоньян. Как сообщается на сайте издания, в публикации речь шла о единственном виде санкций, которые могли бы расстроить журналистку, — это запрет на посещение "родненькой Кубани, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки".

Twitter заблокировал аккаунт Посольства Китая в США из-за записи про уйгуров

Twitter заблокировал аккаунт Посольства Китая в США из-за записи про уйгуров

Такая модерация со стороны соцсети неприятно удивила главреда RT. Симоньян обратила внимание, что в её публикации не было никакой политики, а всего лишь ностальгия по местам детства.

"Ха, Instagram удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты", — призвала журналистка в своём телеграме.

Цифровое убежище: что известно о ростовской фирме, защитившей соцсеть сторонников Трампа

Цифровое убежище: что известно о ростовской фирме, защитившей соцсеть сторонников Трампа

А ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников посетовал на то, что с его странички в "Инстаграме" была удалена одна из последних записей. В ней он цитировал строки из поэмы "Занзибарские женщины" Николая Гумилёва.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Симоньян вызвала на языковую "дуэль" пользователя Twitter, который нашёл в её книге несуществующую цитату

18 ноября, 14:41

Instagram введёт вечные баны аккаунтов за оскорбления в личных сообщениях

вчера в 22:26

"Хотят расшатать систему": омские студенты пожаловались на поборы, но директор колледжа считает, что проблема не в деньгах

сегодня в 21:40

Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналиста

сегодня в 23:01

Москвич разбился насмерть, шагнув в открытые двери лифта

сегодня в 22:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1