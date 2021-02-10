Симоньян: Instagram удалил мой невиннейший пост
Соцсеть удалила публикацию журналистки, в которой она ностальгирует по родным местам и признаётся, что была бы очень расстроена, если бы по каким-то причинам не смогла больше там побывать.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Социальная сеть Instagram удалила пост главного редактора RT Маргариты Симоньян. Как сообщается на сайте издания, в публикации речь шла о единственном виде санкций, которые могли бы расстроить журналистку, — это запрет на посещение "родненькой Кубани, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки".
Такая модерация со стороны соцсети неприятно удивила главреда RT. Симоньян обратила внимание, что в её публикации не было никакой политики, а всего лишь ностальгия по местам детства.
"Ха, Instagram удалил и вот этот мой невиннейший пост! Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты", — призвала журналистка в своём телеграме.
А ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников посетовал на то, что с его странички в "Инстаграме" была удалена одна из последних записей. В ней он цитировал строки из поэмы "Занзибарские женщины" Николая Гумилёва.
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