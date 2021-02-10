В 2020 году в России выявили 222 финансовые пирамиды

В прошлом году Банк России выявил более полутора тысяч организаций с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. Об этом сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Из выявленных незаконных организаций 222 — финансовые пирамиды, 395 — нелегальные форекс-дилеры, а более 800 — чёрные кредиторы. При этом мошенники в прошлом году стали более активны в Интернете и начали раскручивать преступные схемы с помощью популярных блогеров.

"Мошенники активно используют новые технологии, эксплуатируют раскрученные темы и применяют методы психологического воздействия. Они привлекают для раскрутки проектов популярных блогеров, заманивают клиентов в мессенджерах", — рассказал Лях.

Он предупредил, что невозможно обыграть мошенников на их же поле, вкладывая средства в сомнительный проект, зная о его незаконности. Принимая участие в сомнительных схемах, россияне надеются на прибыль, но в действительности лишь помогают раскрутить пирамиду и обмануть больше людей.

В прошлом году чёрные кредиторы изменили формат работы с потенциальными заёмщиками. Как пояснил Лях, они стали принимать заявки на ссуды по телефону или в мессенджерах и сами выезжать к клиентам. При этом у мошенников в данном случае нет никаких "офисов" — ни физических, ни в Интернете.

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