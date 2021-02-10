Россияне рассказали, каких поэтов считают лучшими в мире
Они также назвали свои любимые стихотворения.
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В честь Дня памяти Александра Пушкина среди россиян провели опрос, каких поэтов они считают лучшими в мире. Результаты опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Самыми великими поэтами мира россияне считают Александра Пушкина (78%), Михаила Лермонтова (43%) и Сергея Есенина (37%).
Самыми узнаваемыми стали строки "Я помню чудное мгновенье..." — 89% опрошенных правильно назвали их автором Александра Сергеевича. Россияне в возрасте от 18 до 24 лет чаще ошибались в этом. Из предложенных вариантов реже всего правильно указывали автора четверостишия "Сжала руки под тёмной вуалью..." Анны Ахматовой. Автора верно назвало лишь 10% опрошенных.
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Самыми часто вспоминаемыми произведениями Александра Сергеевича Пушкина стали "Евгений Онегин" (40%), "Руслан и Людмила" (32%), "Капитанская дочка" (22%) и "Сказка о царе Салтане" (21%). Самыми же дорогими сердцу россиян оказались "Я помню чудное мгновенье…", обращённое к А. Керн, "Евгений Онегин" и отрывок "У лукоморья дуб зелёный" из поэмы "Руслан и Людмила" (9%).
Ранее одна финская газета вдруг заявила, что Пушкин якобы умер от туберкулёза.
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