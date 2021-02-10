Психоаналитик рассказал, как бороться с "синдромом пятницы"
Не все умеют распоряжаться обилием свободного времени в выходные.
Полное расслабление в последний рабочий день и бесцельно, бездеятельно проведённые выходные — это следствие так называемого синдрома пятницы. Когда человек не может собраться и в итоге проводит время впустую. Как бороться с этим, рассказала Лайфу Лариса Бедова — психоаналитик и член Российской психотерапевтической лиги.
"Вообще "синдромом пятницы" страдают люди с низким уровнем спонтанной саморегуляции. У них есть проблемы с тем, как себя занять. Для них главная рекомендация — планировать свой график и свои выходные. Справедливости ради надо сказать, что большинство современных людей ловили себя на этом ощущении. Непонятно, чем себя занять, чем занять детей, пустота и много свободного времени", — отметила Лариса Бедова.
Если не признать у себя такую проблему, лень и нежелание что-либо делать могут взять верх над всеми планами и желаниями.
"Люди иногда даже отказываются от заранее запланированных дел, это тоже относится к "синдрому пятницы". В грубом варианте у нас это называется прокрастинация. Это тотальный отказ от действия как такового", — предупредил психоаналитик.
Она отметила важность составления планов и удержания себя в тонусе. Нужно не давать накапливаться домашним делам. Иначе однажды они обрушатся на человека как снежный ком, вызывая ещё большее нежелание ими заниматься.
"Круг замыкается — и вы ходите по кругу этих незавершённых дел пятницы. Нужно дозировать режим психической и физической нагрузки в течение недели", — посоветовала Бедова.
Ранее психолог оценила идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
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