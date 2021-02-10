Путин оценил публикацию авторитетного журнала Lancet о российской вакцине
Статья повышает доверие и к препарату, и к изданию, отметил президент.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Президент России Владимир Путин оценил публикацию авторитетного научного журнала Lancet о российской вакцине "Спутник V" и подчеркнул высокий статус объективности самого издания, доверия к нему.
"Это издание Lancet подтвердило свой высокий статус, безусловно, и объективности, потому что сотни тысяч прививок, которые сделали уже в России, они подтверждают их выводы, объективные и высокопрофессиональные. Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу", — сказал Путин в ходе рабочего совещания с правительством.
Напомним, в начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата "Спутник V". Издание признало российскую вакцину одной из самых безопасных и эффективных во всём мире. Позже на фоне публикации об эффективности препарата заявили во Всемирной организации здравоохранения.
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