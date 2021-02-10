Шансы есть: кинокритик оценил включение ленты Кончаловского в шорт-лист "Оскара"

Хоть новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" и прошёл в шорт-лист "Оскара", он вряд ли будет понят западным зрителем и получит премию. Но шансы есть. Таким мнением в разговоре с RT поделился кинокритик Роман Григорьев.

"Конечно, шансы есть. У нашего фильма серьёзные конкуренты. Если он пройдёт, это будет, конечно, просто чудо. Дело в том, что это довольно серьёзная историческая картина, то есть это практически восстановление реальных событий давно минувших лет", — отметил Григорьев.