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Шансы есть: кинокритик оценил включение ленты Кончаловского в шорт-лист "Оскара"

У кинокартины очень серьёзные конкуренты.

10 февраля 2021, 12:21
<p>Фото © кадр из фильма "Дорогие товарищи!"</p>

Фото © кадр из фильма "Дорогие товарищи!"

Хоть новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" и прошёл в шорт-лист "Оскара", он вряд ли будет понят западным зрителем и получит премию. Но шансы есть. Таким мнением в разговоре с RT поделился кинокритик Роман Григорьев.

"Конечно, шансы есть. У нашего фильма серьёзные конкуренты. Если он пройдёт, это будет, конечно, просто чудо. Дело в том, что это довольно серьёзная историческая картина, то есть это практически восстановление реальных событий давно минувших лет", — отметил Григорьев.

Он считает, что получение "Оскара" станет "настоящей радостью и победой", поскольку фильм вряд ли будет понятен американскому зрителю, несмотря на возможный эстетический интерес.

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Напомним, что картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" была выдвинута от России на премию "Оскар" в ноябре 2020 года. Её сюжет повествует о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в драме сыграла жена Кончаловского Юлия Высоцкая.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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