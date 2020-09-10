Кинокритик назвал фильмы, которые не получили бы "Оскар" из-за новых требований

Кинокритик Николай Никулин уверен, что почти все картины, получившие премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" до 2014 года, не прошли бы даже в число претендентов по новым требованиям к составу съёмочной группы и актёрам.

— Возьмём, например, "Игры разума" или "Гладиатор" — классический фильм. Это же всё брутальные, маскулинные фильмы с белокожими актёрами, — отметил он в интервью Пятому каналу.

Также кинокритик отметил, что обновлённым требованиям не соответствуют даже такие классические киноленты, как "Титаник", "Властелин Колец" и "Храброе сердце". Все они касаются проблем европеоидной расы и не затрагивают интересов меньшинств. А вот с 2014 года, когда "Оскар" получил фильм "Двенадцать лет рабства", картины так или иначе, пусть и неофициально, подразумевали эту тему.