"Что за гегемонистские фантазии?" Пушков жёстко ответил Госдепу о роли России на Ближнем Востоке

Вашингтон никак не мог повлиять на то, пришла бы Россия в Сирию или нет. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя слова помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера, ранее заявившего, что "было большой ошибкой пускать Россию в Сирию".

— Что это за гегемонистские фантазии — пустить, не пустить?! Да от США это никак не зависело: Обама был поставлен перед фактом действий Москвы и ничего не мог этому противопоставить, — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Пушков добавил, что Россия зашла в Сирию вопреки и помимо США и Вашингтону сейчас не нужно делать вид, будто они могли этому помешать.

Кроме того, по словам сенатора, вмешательство Москвы спасло весь ближневосточный регион от катастрофы, так как в обратном случае победу мог одержать ИГИЛ*, провозгласивший бы в стране свой халифат. И именно к этому вели дело США, заключил он.

Ранее в Пентагоне заявили, что надеются на восстановление отношений с Россией в Сирии.