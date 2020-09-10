"Уничтожить пьяного водилу". Режиссёр Грымов объяснил обвинительный приговор Ефремову личной трагедией его адвоката

Художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов заявил, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сделал всё возможное, чтобы "утопить" своего подзащитного, и объяснил такое поведение личной трагедией юриста, когда в ДТП по вине пьяного водителя погибла вся его семья.

— Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель КамАЗа, оборвавшего жизнь его близких… — сказал Грымов в интервью "Московскому комсомольцу".

Режиссёр предположил, что для Пашаева это резонансное дело было не бизнесом, а чем-то личным, и все его действия настраивали суд против Михаила Ефремова. Кроме того, худрук подчеркнул, что с подачи адвоката знаменитый артист прошёл процесс "расчеловечивания" на глазах у всего общества, и совершенно неясно, зачем он согласился на это. По словам Грымова, три года из восьми — это "заслуга" защитника.

Худрук добавил, что всё это дело превратилось в фарс, "жестокий и безысходный". Его режиссёром стал Пашаев, который создал "безумный сценарий", не поддающийся никаким логическим объяснениям, и на протяжении нескольких недель подзащитный адвоката играл в игру "верю — не верю", то признавая вину, то вновь отрицая.

Грымов заключил, что фигура Ефремова уничтожена в глазах общества, но это полбеды. Главная беда в том, как самому осуждённому жить с самим собой.