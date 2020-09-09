"Адвокат подставил меня на 8 лет". Ефремов рассказал об отношениях с Пашаевым после приговора

Михаил Ефремов, который после обвинительного вердикта суда находится в столичном СИЗО № 5, рассказал, что отказался от услуг Эльмана Пашаева, но утром адвокат пришёл к нему вновь. По словам артиста, юрист предлагал ему подать жалобу в самый последний момент.

— Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня "подставил" на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придёт другой адвокат, а пришёл снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день, — рассказал артист газете МК.

Ефремов отметил, что адвокат ведёт себя странно, и поэтому хотел бы обжаловать приговор самостоятельно и как можно быстрее, но без помощи хорошего юриста сделать этого не может. Он также рассказал, что, по словам Пашаева, к Ефремову его направила супруга артиста. Сам же он с ней связаться не может.

Актёр признался, что кормят в СИЗО неплохо, есть телевизор, но сам он предпочитает книги. По словам Ефремова, он взял с собой несколько произведений Прилепина и Авдеенко. Тем не менее все его мысли — о приговоре. Артист привёл в пример другой случай, когда виновный в ДТП получил восемь лет колонии, но тогда, оговорился Ефремов, жертв было больше.

— Мне нужно время. Дней пять, может, неделя, чтобы во всём разобраться. "Он мне сказал: "Держись, браток!" — и я держался", — процитировал актёр Высоцкого.