"Всколыхнуло страну". Адвокат Добровинский решил написать книгу про дело Ефремова

Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал о желании посвятить книгу резонансному судебному процессу. По мнению юриста, "дело всколыхнуло страну".

— Хочу написать книгу, тем более материал весь у меня, и рассказать, каким образом мы тактически и стратегически полностью переиграли защиту. Камня на камне не оставили, — заявил Добровинский телеканалу "360".

Юрист уверен, что материала для будущей книги предостаточно, ведь процесс был полон разных событий. Добровинский пояснил, что имеет в виду инсульт у Ефремова и необычные показания свидетелей.