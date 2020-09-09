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"Всколыхнуло страну". Адвокат Добровинский решил написать книгу про дело Ефремова

Он уверен, что процесс был полон событий, начиная от инсульта и заканчивая выступлениями одиозных свидетелей.

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Александр Добровинский. Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал о желании посвятить книгу резонансному судебному процессу. По мнению юриста, "дело всколыхнуло страну".

Хочу написать книгу, тем более материал весь у меня, и рассказать, каким образом мы тактически и стратегически полностью переиграли защиту. Камня на камне не оставили, — заявил Добровинский телеканалу "360".

Юрист уверен, что материала для будущей книги предостаточно, ведь процесс был полон разных событий. Добровинский пояснил, что имеет в виду инсульт у Ефремова и необычные показания свидетелей.

Добровинский сообщил, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым создаст фонд памяти Сергея Захарова

Он также выразил надежду, что данное дело поможет избежать подобных трагедий.

Напомним, Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Он также обязан выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова. В данный момент актёр находится на карантине в СИЗО № 5 "Водник", где и будет дожидаться вступления приговора в силу. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита уже обжаловала решение суда.

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