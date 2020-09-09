"Цирк не закончен". Лоза предсказал пересмотр приговора Ефремову

Российский композитор и певец Юрий Лоза заявил, что приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП может быть ещё пересмотрен. Об этом он рассказал в беседе с "Вечерней Москвой".
— Восемь лет — та цифра, выше которой обжаловать нельзя. Полагаю, это предварительный вердикт, который, возможно, пересмотрят. Цирк не закончен, он будет продолжаться. Начнутся апелляции, домашний арест, больница и прочее, — отметил музыкант.
Телевизор в камере и пьеса для сотрудников. Член ОНК рассказала об условиях содержания Ефремова в СИЗОУ артиста также были взяты все необходимые анализы, его состояние удовлетворительное.
Кроме того, как утверждает Лоза, у Ефремова очень много сторонников, которые считают его великим актёром и "кричат", что тот "не виноват". При этом, как утверждает композитор, для этих людей нравственность не играет роли, а чувства и интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова для них не важны.
Музыкант также ответил на обвинения поклонников Ефремова в предвзятом отношении к артисту, который ранее пытался исполнить песню на мелодию композиции Лозы "Плот".
— Петь он не умеет, сочинять ничего не может. Получилось криво. Кто-то сказал, что я обиделся. Я на таких не обижаюсь. Бездарность и отходы жизнедеятельности, дошёл до убийства человека. Добавить нечего, — резюмировал певец.
Добровинский сообщил, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым создаст фонд памяти Сергея ЗахароваОн также выразил надежду, что данное дело поможет избежать подобных трагедий.
Накануне Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Он также должен будет выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Суд признал актёра виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Показания свидетелей со стороны потерпевших признаны достоверными, а словам защиты о том, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье, суд не поверил. Потерпевшие по делу Ефремова не будут обжаловать приговор суда. Также сообщалось, что в данный момент актёр находится на карантине в СИЗО № 5 "Водник". Именно там Ефремов будет дожидаться вступления приговора в силу. Кроме того, адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита уже обжаловала решение суда.