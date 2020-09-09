"Цирк не закончен". Лоза предсказал пересмотр приговора Ефремову

Российский композитор и певец Юрий Лоза заявил, что приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП может быть ещё пересмотрен. Об этом он рассказал в беседе с "Вечерней Москвой".

— Восемь лет — та цифра, выше которой обжаловать нельзя. Полагаю, это предварительный вердикт, который, возможно, пересмотрят. Цирк не закончен, он будет продолжаться. Начнутся апелляции, домашний арест, больница и прочее, — отметил музыкант.

Кроме того, как утверждает Лоза, у Ефремова очень много сторонников, которые считают его великим актёром и "кричат", что тот "не виноват". При этом, как утверждает композитор, для этих людей нравственность не играет роли, а чувства и интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова для них не важны.

Музыкант также ответил на обвинения поклонников Ефремова в предвзятом отношении к артисту, который ранее пытался исполнить песню на мелодию композиции Лозы "Плот".

— Петь он не умеет, сочинять ничего не может. Получилось криво. Кто-то сказал, что я обиделся. Я на таких не обижаюсь. Бездарность и отходы жизнедеятельности, дошёл до убийства человека. Добавить нечего, — резюмировал певец.