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Потерпевшие по делу Ефремова не будут обжаловать приговор суда

Актёр получил восемь лет колонии общего режима.

2007

Фото © LIFE / Павел Баранов

Родственники Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы, не будут обжаловать приговор Пресненского суда, вынесенный актёру.

Оглашение приговора Михаилу Ефремову — лица и эмоции в фотогалерее

В здании Пресненского суда и возле него сегодня собрались друзья и поклонники актёра.

Сегодня Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Он также должен будет выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну Захарова, остальным потерпевшим — по рублю, как и просили. Суд признал актёра виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Показания свидетелей со стороны потерпевших признаны достоверными, а словам защиты о том, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье, суд не поверил.

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