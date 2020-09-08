Суд показал видео с Ефремовым перед началом заседания

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Актёр Михаил Ефремов прибыл в здание Пресненского суда для оглашения приговора по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Ему грозит до 11 лет тюремного заключения.
Артист прибыл в суд без личных вещей — в руках у него была лишь папка. По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, актёр не рассчитывает на мягкое наказание, но к приговору готовится спокойно. Ранее Пашаев просил назначить своему подзащитному не связанное с лишением свободы наказание, в крайнем случае — колонию-поселение.
Судебный театр абсурда. Михаил Ефремов превратил процесс в комедиюВ июне Михаил Ефремов устроил ДТП. Его машина вылетела на встречную полосу и в лоб ударила грузовичок, за рулём которого был курьер Сергей Захаров. Он умер. С тех пор дело Ефремова обсуждают все. А актёр, похоже, играет роль. Завтра суд вынесет ему приговор. Вспоминаем самые странные повороты процесса.
Как ранее сообщал Лайф, Ефремова уже признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии опьянения").