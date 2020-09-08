Суд показал видео с Ефремовым перед началом заседания

Судебный театр абсурда. Михаил Ефремов превратил процесс в комедию В июне Михаил Ефремов устроил ДТП. Его машина вылетела на встречную полосу и в лоб ударила грузовичок, за рулём которого был курьер Сергей Захаров. Он умер. С тех пор дело Ефремова обсуждают все. А актёр, похоже, играет роль. Завтра суд вынесет ему приговор. Вспоминаем самые странные повороты процесса.