Личных вещей не взял. Ефремов под крики поклонников отправился в суд — видео

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Михаил Ефремов под крики поклонников "Мы с вами" отправился в суд. Сегодня актёру огласят приговор по делу о смертельном ДТП.

Артист захватил с собой в суд только папку. Он не стал брать никаких других личных вещей. Актёр, как и всегда, проигнорировал многочисленные вопросы журналистов.